Covid: Calabria; ancora giù ricoveri in area medica, -19

(ANSA) - CATANZARO, 24 FEB - Diminuiscono ancora i ricoveri di malati di Covid nei reparti ordinari e in quelli di rianimazione negli ospedali della Calabria. Per quanto riguarda i primi, il calo di degenti é di 19 (totale 301), mentre nelle terapie intensiva si registra un ricoverato in meno (25). I nuovi positivi sono 1.580 (totale 210.010). I decessi che si registrano oggi sono 6, con il totale che raggiunge quota 2.070.

Il tasso di positività é al 17,1% (stabile rispetto a ieri, quando era stato il 17,2), con 9.217 tamponi effettuati (totale 2.243.829). I guariti sono 161.602 (+1.293), gli attualmente positivi 46.338 (+281) e gli isolati a domicilio 46.012 (+301).

Sono questi i dati riportati nel Bollettino della Regione sull'incidenza del Covid sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle 5 Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.293 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.876 (22.652 guariti, 224 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 11.367 (107 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11.251 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.912 (33.031 guariti, 881 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.155 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.133 in isolamento domiciliare); casi chiusi18.266 (18.086 guariti, 180 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 14.002 (93 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13.900 in isolamento domiciliare); casi chiusi 73.876 (73.252 guariti, 624 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 12.327 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.312 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.151 (13.001 guariti, 150 deceduti). (ANSA).