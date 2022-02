Covid: in Calabria 11 nuovi decessi e 1.656 contagi

(ANSA) - CATANZARO, 23 FEB - Undici nuovi decessi e 1.656 (erano 2.115 ieri) i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono stati 9.598 i tamponi eseguiti con il tasso di positività che si è portato al 17,25%. Si allunga il conteggio delle vittime, 2.064 dall'inizio della pandemia. In sensibile calo i ricoveri nei reparti ordinari, -24 (320);uno in meno nelle terapie intensive (26). I guariti sono 2.128 in più (160.309), mentre gli attualmente positivi risultano 46.057 (-483) e gli isolati 45.711 (-458).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 2.234.612.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 208.430.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.565 (65 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.493 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.459 (22.237 guariti, 222 deceduti); Cosenza: casi attivi 11.424 (115 in reparto, 10 in terapia intensiva, 11.299 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.750 (32.871 guariti, 879 deceduti); Crotone: casi attivi 3.113 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.088 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.136 (17.957 guariti, 179 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 13.650 (95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13.546 in isolamento domiciliare); casi chiusi 73.289 (72.665 guariti, 624 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 12.109 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.094 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.151 (13.001 guariti, 150 deceduti). (ANSA).