Aeroporti:Sacal,da luglio nuovo volo Lamezia-Parigi Orly

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 23 FEB - Transavia, la compagnia aerea low cost del gruppo Air France-Klm, avvierà un nuovo collegamento dall'aeroporto di Lamezia Terme per Parigi Orly a partire dal prossimo 8 luglio con due frequenze settimanali, venerdì e lunedì, fino al 2 settembre.

"Il nuovo collegamento su Parigi Orly - ha affermato il presidente di Sacal Giulio De Metrio - conferma la centralità del sistema aeroportuale calabrese, porta di accesso ad un territorio a forte vocazione turistica, e rappresenta un'ulteriore possibilità per i calabresi di scoprire una delle capitali europee più affascinanti".

"Con questi nuovi voli, Sacal - ha aggiunto De Metrio - rafforza il programma di espansione del network internazionale che punta a migliorare, anche con l'arrivo di nuovi vettori, le connessioni con bacini turistici strategici, in questo caso da un'area che, dopo la Germania, rappresenta uno dei mercati obiettivo per la Calabria". I voli sono già acquistabili sul sito web della compagnia www.transavia.com. (ANSA).