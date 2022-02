Violenze sessuali su 63 pazienti, arrestato falso ginecologo (2)

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - L'arresto del falso ginecologo é stato fatto dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. Al medico cardiologo vengono contestati i reati di violenza sessuale, pornografia minorile, interferenze illecite nella vita privata e truffa. Al cardiologo i militari hanno sequestrato alcuni telefoni cellullari e computer.

Le vittime delle violenze sono state identificate grazie alle immagini riprese dalla telecamera installata nello studio del professionista, ma potrebbero essere di più perché alcune delle immagini registrate sono poco chiare e non hanno consentito, di conseguenza, di individuare le donne oggetto delle attenzioni illecite del falso ginecologo. (ANSA).