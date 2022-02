Covid:nuova impennata contagi in Calabria,+2.115 e 7 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - Nuova impennata di contagi in Calabria. Sono 2.115, ieri erano 1.217, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con più tamponi, 11.683, e un tasso di positività pari al 18,10%. Sette i decessi che portano il totale delle vittime a 2.053. Lieve calo nei ricoveri sia in terapia intensiva,-1 (27) e sia nei reparti ordinari,-2 (344).

Boom di guariti 4.076 in più (158.181), mentre calano attualmente positivi 46.540 (-1.968) e isolati 46.169 (-1.965).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.225.014.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 206.774.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5827 (71 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5748 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22051 (21831 guariti, 220 deceduti); Cosenza: casi attivi 11559 (130 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11418 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33441 (32566 guariti, 875 deceduti); Crotone: casi attivi 3061 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3036 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18028 (17849 guariti, 179 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 14050 (100 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13942 in isolamento domiciliare); casi chiusi 71975 (71356 guariti, 619 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 11849 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11835 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13151 (13001 guariti, 150 deceduti).

