Covid:Calabria,sopra soglia intensive(+14%)e ricoveri (+31%)

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - Se in Italia la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 è ferma al 10% , così come è anche al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica, in Calabria la situazione si presenta in controtendenza rispetto al dato nazionale. A rilevarlo sono i dati di Agenas aggiornati al 21 febbraio.

Nell'arco di 24 ore, secondo il monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, infatti, è cresciuta nella regione al 14% mentre per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica (o 'non critica') a livello giornaliero, la percentuale cresce in Calabria al 31%.

Le soglie di allerta per l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid sono fissate al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti di area medica. (ANSA).