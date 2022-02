Droga: tentano disfarsi involucro con cocaina, arrestati

(ANSA) - CASABONA, 21 FEB - I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Casabona, G.F, di 45 anni, e S.A., di 41. I due, entrambi con precedenti di polizia, erano a bordo di un'auto condotta dal quarantacinquenne che mentre stava percorrendo una via del centro cittadino alla vista di una pattuglia in procinto di fermarli per un controllo hanno lanciato dal finestrino lato passeggero della vettura un involucro.

I militari, accortisi del gesto, hanno fermato l'auto e controllato il pacchetto che era stato gettato dall'auto individuando all'interno della polvere bianca in cristalli poi risultata essere cocaina pura ancora in sasso. Disposte delle perquisizioni domiciliari a carico sia di G.F. nella cui abitazione è stata trovata una modica quantità di marijuana che di S.A. dove è stato trovato un bilancino nascosto in un cofanetto. (ANSA).