Covid: Calabria; aumentano i ricoveri ma calano i contagi

(ANSA) - CATANZARO, 20 FEB - Aumentano i ricoveri per Covid in Calabria, rispetto al calo registrato nella giornata di ieri.

Sono 3 i pazienti in più sia nelle rianimazioni che nei reparti di cura, con il totale che raggiunge, rispettivamente, quota 26 e 335. In diminuzione i nuovi contagi, passati da 1.589 a 1.226 (totale 203.442). Cinque i decessi in più (ieri erano stati 4), con il totale che arriva a 2.040. Aumenta leggermente il tasso di positività, passato dal 16,7 al 17,2%, rispetto a 7.161 tamponi effettuati, con un calo rispetto a ieri, quando era stati 9.462 (il totale arriva a 2.207.615). I guariti sono 152.560 (+1.077), gli attualmente positivi 48.842 (+144) e gli isolati a domicilio 48.481 (+138). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.909 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.631 (21.412 guariti, 219 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 11.540 (122 in reparto, 7 in terapia intensiva, 11.411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.360 (32.487 guariti, 873 deceduti).

- Crotone: casi attivi 2.867 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.839 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.662 (17.485 guariti, 177 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 14.954 (88 in reparto, 12 in terapia intensiva, 14.854 in isolamento domiciliare); casi chiusi 69.372 (68.760 guariti, 612 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 13.381 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.987 (10.838 guariti, 149 deceduti). (ANSA).