Covid: Calabria; lieve aumento dei contagi, in calo ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - Lieve aumento dei contagi, passati dai 1.491 di ieri a 1.589 (totale 202.216). Quattro i decessi (ieri erano stati 6), con il totale delle vittime che raggiunge quota 2.035, e sensibile riduzione, meno 18, dei ricoveri nei reparti di cura (totale 332), mentre quelli nelle terapie intensive diminuiscono di un'unità (23 in tutto). Questi i dati principali del Bollettino della Regione sull'incidenza del Covid in Calabria, redatto sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.

Il tasso di positività é al 16,7% (ieri era stato il 15,9), con 9.462 tamponi eseguiti (totale 2.200.454). I guariti sono 151.483 (+636), gli attualmente positivi 48.698 (+949) e gli isolati a domicilio 48.343 (+968). Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 5.883 (75 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5.800 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.562 (21.344 guariti, 218 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 11.495 (121 in reparto, 6 in terapia intensiva, 11.368 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.324 (32.454 guariti, 870 deceduti).

- Crotone: casi attivi 3.065 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.037 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.365 (17.189 guariti, 176 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 14.642 (87 in reparto, 9 in terapia intensiva, 14.546 in isolamento domiciliare); casi chiusi 68.763 (68.151 guariti, 612 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 13.423 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.406 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.916 (10.767 guariti, 149 deceduti). (ANSA).