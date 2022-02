Bronzi Riace: 50/o ritrovamento, 3 mln da Regione Calabria (2)

(ANSA) - CATANZARO, 19 FEB - "Ritengo che attorno ai Bronzi - dice ancora Giusi Princi - si stia creando un'occasione di visibilità per la Regione Calabria, ma al contempo un'occasione di lavoro e di confronto da cui mi aspetto che trovino origine, responsabilmente, sinergie tra Istituzioni utili ad un reale sviluppo della cultura, del turismo e dell'economia calabrese.

La Regione è presente, partecipe e proattiva in tal senso, nella consapevolezza del suo ruolo di guida capace di ascoltare le istanze del territorio e di farne sintesi per assurgere a progetti di alto profilo".

"Prossimamente - conclude la nota - sarà convocato il Comitato di coordinamento interistituzionale, nominato con delibera di Giunta regionale lo scorso 20 gennaio, per condividere con i componenti dell'organismo le linee programmatiche della Regione e le fasi di lavoro che seguiranno".