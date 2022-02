Covid: Calabria tra regioni con intensive più piene

(ANSA) - CATANZARO, 18 FEB - La Calabria, con il 13,2%, é tra le regioni che registrano la maggiore occupazione di letti nelle terapie intensive per pazienti Covid. E' preceduta soltanto da Lazio e Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con il 13,9 e il 13,3%. Anche per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica, la Calabria occupa, con il 31,9%, il terzo posto, dopo Abruzzo (34%) e Sicilia (32,8). I dati emergono dalla tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale. Il tasso di occupazione nazionale in intensiva è al 10,4%, poco oltre, dunque, la soglia di allerta fissata al 10%. Quello nei reparti di area medica è al 22,2% rispetto alla soglia di allerta fissata al 15%. (ANSA).