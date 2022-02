Autoriciclaggio:arresti,sequestrati in un garage 1,4mln euro

(ANSA) - CATANZARO, 17 FEB - Sono l'imprenditore di Lamezia Terme Claudio Arpaia, già presidente della società di calcio Vigor Lamezia, la moglie Annamaria Del Gaudio, un consulente di Milano Armon Rossi e l'imprenditore trentino Mauro Armani le quattro persone arrestate e poste ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Boccaccio condotta dalla Guardia di finanza di Catanzaro con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Gli indagati sono accusati di autoriciclaggio. Nel corso di una perquisizione domiciliare in un garage dell'imprenditore lametino, i finanzieri anche grazie al fiuto di un cane antivaluta in servizio all'Aeroporto di Lamezia Terme, hanno trovato e sequestrato due borsoni con all'interno 1,4 milioni di euro in contanti. (ANSA).