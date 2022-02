Covid:Calabria;3 ricoveri in più in rianimazioni, 11 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 06 FEB - Tre ricoveri in più nelle terapie intensive (totale 26) e 10 in meno nei reparti di area medica (368); 11 vittime rispetto alle 9 di ieri, con il totale dei decessi che raggiunge quota 1.944; nuovi contagi che passano da 1.268 a 1.856; tasso di positività che aumenta dal 15,95% al 16,91, con 10.979 tamponi effettuati (totale 2.071.907). Sono questi i dati principali dell'incidenza del Covid in Calabria contenuti nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione sulla base dei dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione dell'Aziende sanitarie provinciali.

Si registra un incremento dei casi attivi, più 1.583 (totale 43.169). Aumentano di 1.590 unità gli isolati a domicilio, con il totale che arriva a 42.775. Sensibile calo, infine, dei nuovi guariti, da 1.813 a 262.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 7.108 (66 in reparto, 5 in terapia intensiva, 7.037 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.963 (17.755 guariti, 208 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 10.958 (144 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.245 (31.423 guariti, 822 deceduti).

- Crotone: casi attivi 2.989 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.967 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.649 (14.482 guariti, 167 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 10.654 (120 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.524 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.739 (60.148 guariti, 591 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 11.292 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.215 (10.069 guariti, 146 deceduti). (ANSA).