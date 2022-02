Pizzerie e un asilo sottraevano acqua dalla rete idrica

I titolari di tre attività commerciali e di un asilo nido sono stati denunciati dalla Polizia a Crotone per furto aggravato. Nel corso di controlli effettuati da personale della Divisione Pasi - Squadra amministrativa della Questura, insieme a personale della Società Congesi di Crotone, gli agenti hanno accertato in due pizzerie, un asilo nido ed una tappezzeria l'allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. Pertanto, i titolari delle quattro attività sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per furto aggravato.