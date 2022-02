Covid: Calabria, 1.268 casi, positività 15,95%. Nove vittime

(ANSA) - CATANZARO, 05 FEB - Sono 1.268 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria con nove persone che sono decedute. Il totale delle vittime da inizio pandemia è giunto a 1.933. I nuovi casi sono inferiori a quelli registrati ieri ma con un numero di tamponi processati inferiore (7.952 contro 9.861) tanto che il tasso di positività cresce al 15,95% dal 14,32%. In ulteriore calo (-10), nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica (378) mentre cresce di uno il numero di quelli in terapia intensiva (23). Tornano a calare i casi attivi che ad oggi sono 41.586 (-554) e gli isolati a domicilio (41.185, -545) mentre il dato dei nuovi guariti è superiore a quello dei nuovi casi, 1.813. Ad oggi sono stati fatti 2.060.928 tamponi con 178.709 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.979 (63 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.912 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.876 (17.668 guariti, 208 deceduti).

Cosenza: casi attivi 10.879 (150 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.720 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.232 (31.415 guariti, 817 deceduti). Crotone: casi attivi 2.977 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.956 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.586 (14.421 guariti, 165 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 9.248 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 60.711 (60.124 guariti, 587 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 11.335 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.133 (9.987 guariti, 146 deceduti). (ANSA).