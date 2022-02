Covid:troppi casi in paese nel Cosentino,scuole chiuse fino 12/2

(ANSA) - MORMANNO, 02 FEB - Rimarranno chiuse da oggi fino al prossimo 12 febbraio compreso, a Mormanno, in provincia di Cosenza, le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Regina con una propria ordinanza di sospensione delle attività didattiche emessa a seguito della crescita dei contagi nella popolazione studentesca.

La decisione è stata adottata dopo aver consultato la dirigente scolastica dell'Istituto omnicomprensivo che, secondo quanto riferito, ha condiviso totalmente la necessità di procedere con urgenza alla sospensione delle attività didattiche in presenza.

A Mormanno attualmente sono 36 i casi di positività accertata sul territorio comunale, di cui quasi la metà ragazzi in età scolare, e 60 le persone in isolamento domiciliare. "Un provvedimento sofferto ma preso - ha dichiarato il primo cittadino di Mormanno - nell'interesse della collettività e per contenere quanto più possibile la diffusione esponenziale del virus nella popolazione". Intanto, per sabato prossimo, 5 febbraio è in programma l'inoculazione di circa 100 seconde dosi ad altrettanti ragazzi di Mormanno. (ANSA).