Covid: in Calabria 1.619 casi e 9 vittime, positività 15,25%

(ANSA) - CATANZARO, 01 FEB - Sono 1.619 i contagi in Calabria registrati nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri (1.195) ma con 3.800 tamponi in più (10.619). Il che porta il tasso di positività ad abbassarsi dal 17,45% al 15,25%. Sempre alto il numero di vittime, 9, con il totale che arriva a 1.896.

In aumento (+10), nel saldo tra ingressi ed uscite, il numero dei ricoverati in area medica (411). In calo di uno, invece, in terapia intensiva (23). I casi attivi sono 40.832 (+163), gli isolati a domicilio 40.398 (+154) ed i nuovi guariti 1.447. Ad oggi sono stati fatti 2.019.030 con 171.780 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6818 (79 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6731 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16944 (16743 guariti, 201 deceduti). Cosenza: casi attivi 10421 (153 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10263 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31972 (31162 guariti, 810 deceduti). Crotone: casi attivi 2536 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2517 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13845 (13687 guariti, 158 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 10346 (143 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10194 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56659 (56083 guariti, 576 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 10540 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9949 (9808 guariti, 141 deceduti). (ANSA).