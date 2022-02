COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 FEB - Continua l'andamento altalenante nella curva della diffusione del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore, dopo il segno negativo di ieri, tornano a salire i casi attivi, mentre resta alto il numero delle vittime, 9, con il totale da inizio pandemia che giunge a quota 1.896. I nuovi contagi sono 1.619, in crescita rispetto a ieri (1.195) ma con 3.800 tamponi in più (10.619). Il rapporto tra casi positivi e tamponi fatti, quindi, cala rispetto a ieri dal 17,45% al 15,25%.

Sul fronte ospedaliero si registra, nel saldo tra ingressi ed uscite, un nuovo aumento (+10) dei ricoverati in area medica che adesso sono 411. Per effetto di questo aumento, il tasso di occupazione dei posti letto sale dal 37 al 38%. In flessione, invece, i ricoverati in terapia intensiva, in calo di uno (23).

In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto scende dal 12 all'11%.

Tornano a salire i casi attivi che sono 40.832 (+163), così come gli isolati a domicilio, 40.398 (+154). I nuovi guariti sono 1.447.

La Caritas diocesana, intanto, sabato mattina 5 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 effettuerà uno screening dei propri utenti i quali, grazie alla disponibilità dell'Uccp (unità complessa di cure primarie) di San Pietro a Maida, potranno sottoporsi al tampone gratuito nel porticato dove è allocata la nuova mensa nella struttura del complesso inter parrocchiale San Benedetto.

Sul fronte dell'assistenza, oggi Enel X e il Policlinico Universitario Gemelli hanno messo a disposizione della Regione Smart Axistance C-19, piattaforma di telemedicina attraverso la quale i pazienti Covid calabresi potranno monitorare da remoto il decorso della malattia, rimanendo in costante contatto con lo staff medico. Tramite il collegamento tra l'app Smart Axistance C-19 e i dispositivi di saturimetria, forniti dalle strutture sanitarie della Regione, il paziente potrà misurare autonomamente i propri parametri clinici e inviarli alla struttura sanitaria per il monitoraggio da remoto. Tra le varie funzioni l'app permette sia al paziente, sia alla centrale medica, di consultare lo storico delle misurazioni effettuate e di identificare rapidamente situazioni che richiedono valutazione medica ed eventuale ospedalizzazione.

