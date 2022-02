Bracconaggio:abbattuti volatili di specie protetta,3 denunce

(ANSA) - SORIANELLO, 01 FEB - Avevano abbattuto alcuni volatili di specie protette: tre persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri forestali nel territorio del comune di Sorianello.

I militari, durante un'attività antibracconaggio in località Monte Tre Croci hanno bloccato i tre elevando nei loro confronti sanzioni amministrative per oltre 800 euro, sequestrato tre fucili e 68 cartucce. In particolare i cacciatori sono ritenuti responsabili dell'abbattimenti di 20 fringuelli specie protetta dal 1993.

Secondo l'European Red List of Birds 2021, infatti, nel nostro Paese una specie di uccelli su 8 è minacciata di estinzione, per un totale di 71 specie e solo attraverso un'azione sinergica volta all'educazione ambientale e alla repressione di questi reati si potrà scongiurare il rischio di estinzione per questi volatili.