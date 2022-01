Incidenti stradali: ancora morti su Ss106, stavolta due 19enni

(ANSA) - SAN SOSTENE, 31 GEN - Ancora morti per incidenti stradali sulla statale 106 ionica, arteria classificata tra le più pericolose del Paese. Due giovani di 29 anni, Davide e Gabriele Origlia, cugini ed entrambi di Roccella Ionica, sono deceduti nella tarda serata di ieri dopo che l'automobile sulla quale viaggiavano, per cause in corso d'accertamento, é finita fuori strada.

L'incidente é avvenuto nel territorio di San Sostene, nel Soveratese. La vettura a bordo della quale si trovavano i due diciannovenni (una Peugeot 207), dopo essere uscita dalla sede stradale, si é ribaltata. I due giovani sono morti sul colpo.

Sul posto é intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Soverato del Comando provinciale di Catanzaro.

Le indagini per accertare la dinamica dell'incidente sono state avviate dai carabinieri. (ANSA).