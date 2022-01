Covid:in Calabria 15 decessi e 1.195 contagi,tasso al 17,45%

(ANSA) - CATANZARO, 31 GEN - Diminuiscono i contagi in Calabria - sono 1.195 con un tasso che sale al 17,45% e 6.847 tamponi - mentre i decessi si mantengono sempre su livelli molto alti: 15 nelle ultime 24 ore (ieri sono stati 11) per un totale di 1.887 vittime dall'esordio della pandemia. Sensibile il calo delle terapie intensive, -7 (24), mentre i ricoverati nei reparti ordinari salgono di 4 unità tornato a superare i 400 (401). Aumentano considerevolmente anche i guariti 127.605 (+1.752), calano, invece, sia gli attualmente positivi 40.669 (-572), sia gli isolati 40.244 (-569).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.008.411 (+6.847). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 170.161.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.731 (77 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.646 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.675 (16.477 guariti, 198 deceduti); Cosenza: casi attivi 10.357 (146 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.206 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.929 (31.120 guariti, 809 deceduti); Crotone: casi attivi 2.474 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.802 (13.644 guariti, 158 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 10.668 (142 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.516 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.588 (55.017 guariti, 571 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 10.270 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10.255 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.919 (9.778 guariti, 141 deceduti). (ANSA).