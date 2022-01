Covid: Calabria,positivi asintomatici ospiti e operatori Rsa

(ANSA) - ROSETO CAPO SPULICO, 31 GEN - Operatori e ospiti della struttura per anziani "Villa Azzurra" di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, sono risultati positivi al Covid con tampone antigenico. Le positività sono state riscontrate nel corso di uno screening aziendale interno effettuato dopo che era stata riscontrata la positività di un operatore asintomatico.

Da quanto si è appreso, pare che i positivi a siano tredici o quattordici soggetti tra il personale in servizio e gli stessi numeri dovrebbero riguardare anche gli ospiti. Tutti i positivi, sempre secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbero completato il ciclo delle vaccinazioni con l'inoculazione delle tre dosi e risulterebbero asintomatici. Stamane ospiti e operatori della Rsa dovrebbero sottoporsi al tampone molecolare di conferma. (ANSA).