Teatro: successo per Valerio Lundini al "Garden" di Rende

(ANSA) - RENDE, 29 GEN - Teatro Garden di Rende gremito per lo show di Valerio Lundini "Il mansplaining spiegato a mia figlia nei bei teatri", spettacolo di apertura di "Fatti di Musica 2022", 36esima edizione del Festival del Miglior Live d'Autore di Ruggero Pegna.

Il poliedrico attore comico e musicista ha regalato, da autentico mattatore, una serata di risate e divertimento , confermando le sue qualità artistiche.

C'era voglia di sorridere e il pubblico calabrese non ha perso l'occasione di togliersela, pur nel rispetto delle misure anti Covid, fatte osservare in maniera scrupolosa.

Dopo avere portato in televisione una ventata di novità con il programma "Una Pezza di Lundini", l'attore romano ha sfoderato la capacità di portare anche in teatro una comicità originalissima e mai banale, irriverente e sempre intelligente, con sketch surreali, canzoni dai testi improbabili, giochi satirici di parole, effetti speciali multimediali e monologhi, supportato dal suo pianoforte e dalle immagini su un grande schermo.

Creatività, ironia, nonsense, ecletticità e padronanza della scena rappresentano la miscela esplosiva dello spettacolo di Lundini, il cui tour ha fatto registrare ovunque sold out e che si è concluso proprio a Rende.

Al termine, l'attore ha pure ironizzato sul suo successo, affermando che userà i guadagni del tour per l'acquisto di una pantera da sistemare sul balcone di casa, "in modo da guadagnarmi - ha detto - il rispetto di tutti".

Soddisfatto per la ripartenza Ruggero Pegna. "Riempire un teatro in questo momento ed iniziare un nuovo anno di eventi, il trentaseiesimo - ha detto - è stato emozionante. Un traguardo impensabile in una regione difficile come la nostra, raggiunto con fatica e sacrifici e tenendo sempre altissima l'asticella della qualità e del livello tecnico-artistico degli spettacoli, alcuni dei quali irripetibili". (ANSA).