Mafie: lunedì arriva a Catanzaro mostra su trentennale Dia

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Dopo l'appuntamento svoltosi nei giorni scorsi a Reggio Calabria, il "viaggio" della mostra fotografica dal titolo "Antimafia Itinerante", organizzata in occasione del trentesimo anniversario dell'istituzione della Direzione investigativa antimafia, arriva lunedì 31 gennaio a Catanzaro nel palazzo di giustizia di piazza Matteotti, in cui hanno sede la Corte d'appello e la Procura della Repubblica.

"S'inizierà - é detto in un comunicato - alle ore 16 con la presentazione della mostra agli organi d'informazione da parte del Direttore della Dia, Maurizio Vallone, alla presenza del Procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, e delle autorità civili e militari. Successivamente, dal primo al 4 febbraio, dalle 9 alle 17, la mostra sarà aperta agli studenti delle scuole e delle università ed al pubblico. Per accedere nei locali in cui sarà allestita l'esposizione sarà necessario esibire il Green pass rafforzato ed indossare la mascherina FFP2".

Martedì primo febbraio, alle 11, sempre nel palazzo di giustizia di piazza Matteotti, si terrà il convegno sul tema "Holding 'ndrangheta: l'affare sanità", moderato dalla giornalista Claudia Bellieni. All'iniziativa, oltre al Direttore Vallone ed al Procuratore Gratteri, parteciperanno l'ex Commissario della Sanità calabrese, Guido Nicolò Longo; il comandante del reparto "Tutela della Salute" dei carabinieri, Generale di divisione Paolo Carra, ed il vicedirettore tecnico-operativo della Dia, il Generale di brigata della Guardia di finanza Nicola Altiero. Il convegno potrà essere seguito in diretta streaming, dalle 11, sul sito della Dia, (direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it) e su quello del Corriere della Sera (www.corriere.it).

A conclusione del convegno, il Direttore Vallone ed il Procuratore Gratteri incontreranno una rappresentanza di studenti "con i quali - conclude il comunicato - affronteranno un breve dibattito sul tema del contrasto alle mafie". (ANSA).