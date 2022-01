COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 27 GEN - Si mantiene stabile la curva dei contagi da Covid in Calabria dove, nelle ultime ore, si sono registrate anche otto vittime che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.834. Nello stesso arco temporale, i nuovi postivi sono 1.496 a fronte di 10.173 tamponi, in linea con i dati di ieri - 1.569 casi e 10.475 test - ed un tasso di positività che non si discosta molto, 14,71% contro 14,98%.

Tornano a crescere, anche se se in maniera lieve, i ricoverati negli ospedali. Nel saldo tra ingressi e uscite, si registrano 3 nuovi ricoveri in area medica (414) e 1 in terapia intensiva (35). Variazioni che non incidono sulla percentuale di occupazione dei posti letto, stabile al 17% per le intensive e al 38 per i reparti.

Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, i casi attivi sono in calo. Adesso sono 38.886 con un -1.477 rispetto a ieri.

In crescita, e superiori ai contagi, i nuovi guariti che sono 2.965. In flessione anche gli isolati a domicilio, -1.481 (38.437).

Sul fronte scuola, intanto, secondo i dati forniti dall'assessora comunale all'Istruzione di Reggio Calabria, Lucia Nucera, nel corso della riunione della task force comunale sulla Sanità, dall'ultima riapertura della scuola, sul territorio comunale è stato registrato "un aumento di circa il 25% di positivi Covid fra gli alunni" ed è emersa "forte preoccupazione tra i dirigenti degli istituti comprensivi a causa basso tasso di vaccinazione, circa il 30%, della popolazione studentesca". Proprio il riavvio dell'attività scolastica in presenza è stato il primo tema al centro del confronto con riferimento anche alle recenti iniziative assunte dall'amministrazione comunale che, ha spiegato il sindaco ff Paolo Brunetti, "non riguardavano semplicemente la chiusura delle scuole come azione fine a se stessa, ma contemplavano un ragionamento più ampio, a cominciare dalla necessità di rafforzare la rete del tracciamento e dei centri vaccinali". (ANSA).