Calcio: l'attaccante Sueva dal Cosenza al Potenza

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - Il Potenza Calcio (serie C, girone C) - in una nota diffusa dall'ufficio stampa - ha comunicato "di aver raggiunto un accordo con il Cosenza Calcio (Serie B) per il prestito, fino al termine della stagione, del giovane attaccante Gianluigi Sueva".

Sueva "è nato a Cetraro (Cosenza), il primo gennaio del 2001 e nella stagione 2019/20 ha giocato con la primavera del Cosenza, disputando 16 partite e siglando 11 reti. Dalla stagione successiva è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra del club calabrese, dove ha collezionato 20 presenza totali in serie B. Attaccante di un metro e 74 per 68 kg, Suave andrà a completare il reparto a disposizione di mister Pasquale Arleo".

Dallo scorso lunedì, Arleo ha preso il posto dell'esonerato Bruno Trocini: domenica prossima la formazione rossoblù, ultima in classifica, ospiterà l'Avellino allo stadio Viviani. (ANSA).