Covid: in Calabria prosegue calo casi attivi ma 10 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - Lieve crescita dei contagi da Covid 19 in Calabria, ma sono in forte calo i ricoverati e, per il terzo giorno consecutivo, anche i casi attualmente positivi.

Sempre alto, invece, il numero delle vittime che nelle ultime 24 ore sono state 10 con il totale che sale a 1.826. I nuovi positivi sono 1.569 (ieri 1.256) con il tasso di positività che sale al 14,98% contro il 10,75 di ieri. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica (411) calano di 19, mentre in terapia intensiva (34) calano di uno. I casi attivi sono 40.363 con una flessione di 732, gli isolati a domicilio 39.918 (-712) ed i nuovi guariti 2.291. Ad oggi sono stati fatti 1.962.915 tamponi con 163.087 positivi. Questi i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.413 (80 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.321 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.761 (15.569 guariti, 192 deceduti). Cosenza: casi attivi 9.967 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9.823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.704 (30.907 guariti, 797 deceduti). Crotone: casi attivi 2.972 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.951 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.122 (11.969 guariti, 153 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 11.368 (155 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 51.996 (51.459 guariti, 537 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 9.421 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.616 (9.479 guariti, 137 deceduti). (ANSA).