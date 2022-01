Aveva 70mila euro in scantinato, denunciata una 75enne

(ANSA) - TAURIANOVA, 26 GEN - A casa, in una intercapedine di uno scantinato, le hanno trovato 70mila euro in contanti. Per questo motivo, una 75enne è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri, a Taurianova, per riciclaggio. I militari, insieme allo squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" e ai cinofili del battaglione "Calabria", nel corso di un servizio straordinario di controllo delle zone rurali del territorio, hanno effettuato una perquisizione a casa della donna, in località Amato, frazione lungo la strada provinciale che da Gioia Tauro conduce nel cuore dell'Aspromonte. Le banconote, di grosso taglio, erano murate nell'intercapedine in due buste sigillate.

Secondo l'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Palmi, la donna sarebbe, con ogni probabilità, l'esclusiva posseditrice della somma di denaro che è stata sequestrata perché verosimilmente di provenienza illecita. (ANSA).