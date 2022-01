COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 GEN - Altra giornata nera per numero di vittime da Covid 19 in Calabria: sono 15, infatti, i decessi registrati nelle ultime 24 ore che portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.816. A pagare il più alto tributo in questa circostanza è la provincia di Reggio con 6 morti, seguita da quella di Crotone (4), Cosenza (3) e Vibo Valentia(2).

Raddoppiano i contagi rispetto a ieri, 1.256 ma sono molti di più anche i tamponi eseguiti,11.681. La positività scende dal 14,31 al 10,75%. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, -5 (430) mentre si contano due ingressi in più in terapia intensiva (35). Conforta, anche oggi, il numero dei guariti: 1.469 mentre scendono attualmente positivi (-228) e isolati a domicilio (-225).

A "Villa Sorriso" residenza protetta di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, segnala il sindacato Usb che manifesta la propria preoccupazione, è stato scoperto un focolaio. Sono 16 gli anziani positivi al Covid ma tutti vaccinati con tre dosi, asintomatici e in buone condizioni generali. Nella struttura vivono in tutto 29 ospiti. Positivi sono anche 3 dipendenti (due operatori sociosanitari ed un educatore professionale), anche loro vaccinati e asintomatici. L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha predisposto il monitoraggio clinico degli ospiti e la ripetizione nei prossimi giorni dei tamponi molecolari.

Tamponi gratis a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, come prevede la misura prevista dal decreto Covid varato dal governo il 7 gennaio: è quanto chiede la consigliera regionale Amalia Bruni. "Il provvedimento operativo anche in Calabria, però, nella nostra regione - dice - non riguarda, e non si comprende il motivo, le scuole elementari. Non esiste nessuna motivazione, scientifica o di altro genere, per escludere da questo beneficio, gli alunni che sono i più piccoli e anche tra i più indifesi. Occorre - sostiene - correggere questa stortura". (ANSA).