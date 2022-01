Bronzi Riace: nasce Comitato per 50/o ritrovamento guerrieri

(ANSA) - CATANZARO, 25 GEN - La Regione Calabria ha istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale e il gruppo di lavoro per il cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. A darne notizia è la vicepresidente e assessore alla Cultura Giusi Princi che ha avanzato in tal senso una proposta approvata dall'esecutivo calabrese presieduto da Roberto Occhiuto.

"Si tratta di un primo passo - ha detto Princi - volto a pianificare e realizzare, nel corso di tutto il 2022, un grande programma unitario di valorizzazione dei guerrieri che tutto il mondo ci invidia".

Accanto al vicepresidente, il Comitato vede impegnati l'assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, e l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e mobilità, Fausto Orsomarso, e si propone di coinvolgere tutte quelle istituzioni che a vario titolo intervengono in modo preminente nel processo di promozione del patrimonio museale di Reggio Calabria. Infatti, entreranno a far parte dell'organismo anche il direttore del Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, il dirigente generale del segretariato regionale per la Calabria del Ministero della Cultura, il direttore del Polo museale della Calabria, il sindaco della Città di Reggio Calabria, il sindaco del Comune di Riace, il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, il Rettore dell'Università degli studi Mediterranea e il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria.

"Ho inteso riunire allo stesso tavolo - ha aggiunto Princi - tutti i diversi attori territoriali che operano nell'ambito della valorizzazione del patrimonio museale di Reggio Calabria, per condividere un percorso di programmazione mirato alla promozione di un evento tanto importante. I Bronzi sono notoriamente il simbolo più significativo della nostra territorialità, non hanno un valore esclusivamente di tipo archeologico e storico. Rappresentano la nostra cultura, la nostra forza, le nostre radici". (ANSA).