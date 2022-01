Covid:in Calabria 2.212 casi e 9 vittime,positività al 16,9%

(ANSA) - CATANZARO, 21 GEN - Sono 2.212 i contagi da Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore con 9 decessi che portano il totale delle vittime della pandemia a 1.775. Il tasso di positività scende rispetto a ieri dal 18,29% al 16,90%. In crescita, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica (+5), giunti a quota 440. Scendono di 1, invece, quelli in terapia intensiva che adesso sono 34. I casi attivi sono 41.116 (+1.089), gli isolati a domicilio 40.642 (+1.085) ed i nuovi guariti sono 1.114. Ad oggi i tamponi fatti sono 1.916.935 con 156.630. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5951 (76 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5864 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14976 (14785 guariti, 191 deceduti). Cosenza: casi attivi 9872 (135 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31155 (30373 guariti, 782 deceduti).

Crotone: casi attivi 2796 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2768 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11523 (11382 guariti, 141 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 13799 (180 in reparto, 13 in terapia intensiva, 13606 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46893 (46375 guariti, 518 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 8476 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8457 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9445 (9312 guariti, 133 deceduti). (ANSA).