Covid: in Calabria 9 vittime e 2.009 casi, positività al 18%

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Nove vittime e 2.009 nuovi contagi con un lieve calo dei ricoverati in area medica: è questo, in sintesi, il bollettino delle ultime 24 ore relativo al Covid in Calabria. I decessi, da inizio pandemia, sono 1.752.

I casi accertati sono inferiori a quelli di ieri (2.834) con un migliaio di tamponi fatti in meno. Il tasso di positività scende dal 22,84% al 18,18%. Nel saldo tra ingressi ed uscite, i pazienti ricoverati in area medica sono 439 (-7) mentre quelli in terapia intensiva 34 (+1). I casi attivi sono 38.916 (+554), gli isolati a domicilio 38.443 (+560) mentre i nuovi guariti 1.446. Ad oggi i tamponi fatti sono 1.888.620 con 151.633 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.590 (77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.686 (14.497 guariti, 189 deceduti). Cosenza: casi attivi 9.886 (133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9744 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30.686 (29.913 guariti, 773 deceduti). Crotone: casi attivi 2.697 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.350 (11.212 guariti, 138 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 12.393 (178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare); casi chiusi 45.278 (44.768 guariti, 510 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 8.130 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.111 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.198 (9.066 guariti, 132 deceduti). (ANSA).