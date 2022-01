Minacce morte a dirigenti Azienda trasporto urbano Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 18 GEN - Nella tarda mattinata di oggi i manager dell'Amc Spa, l'azienda di trasporto pubblico urbano di Catanzaro, il direttore generale Marco Correggia e l'amministratore unico Marco Azzarito Cannella, si sono visti recapitare una lettera contenente pesanti minacce. Nelle frasi scritte a mano, in un italiano poco corretto - come riferisce la stessa Amc - "si attentava chiaramente alla vita dei due professionisti per questioni relativi all'organizzazione aziendale".

Correggia e Azzarito hanno subito sporto denuncia alla Digos che ha avviato le indagini. (ANSA).