ANSA-IL-PUNTO/ COVID:in Calabria 2.834 contagi e 12 decessi

(ANSA) - CATANZARO, 18 GEN - Tornano a salire i contagi in Calabria dove oggi si contano dodici decessi. Sono 2.834 i nuovi positivi (ieri erano 1.693) con 12.408 tamponi e il tasso che dal 18,05 sale al 22,84%. Non si arresta nemmeno il trend dei ricoveri nei reparti, +8 (446), mentre scendono di due unità quelli in terapia intensiva (33). I guariti sono 109.519 (+1.592), gli attualmente positivi 38.362 (+1.230) e gli isolati 37.883 (+1.224).

E' la scuola a riacquistare centralità dopo le riaperture a macchia di leopardo seguite alle vacanze natalizie. Anche a Reggio Calabria si torna in aula dopo un primo slittamento: il Tar, infatti, ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da un gruppo di genitori in merito all'ordinanza sindacale per la sospensione delle attività didattiche in presenza prorogata sino al 22 gennaio. Domani le lezioni riprenderanno in presenza.

Il dispositivo del Tar afferma che il potere derogatorio presuppone "la sussistenza della cosiddetta 'zona rossa', oltre che un'eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o elevata diffusione del virus proprio nella popolazione scolastica".

Proseguono senza sosta le vaccinazioni e nello specifico vanno avanti quelle nelle scuole. "Gli Open Vax School Days in Calabria - sostiene il presidente della Regione Roberto Occhiuto - stanno riscuotendo un successo straordinario. Negli ultimi giorni si sta procedendo ad un ritmo di 2 mila vaccinazioni ogni 24 ore per quanto riguarda la fascia anagrafica 5-11 anni.

L'intento è quello di proteggere quanto più possibile i nostri ragazzi dalle forme gravi della malattia e dal long Covid, ma anche di preservare il loro stile di vita, la loro socialità, le attività educative e ricreative. Stiamo coinvolgendo, grazie soprattutto al lavoro della vice presidente Princi sempre più scuole, e sono ormai tantissimi i punti vaccinali paralleli nati presso le strutture degli istituti". (ANSA).