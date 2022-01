Incidenti stradali: scontro nel Cosentino, morta una donna

(ANSA) - AMENDOLARA, 12 GEN - Una donna, Isabella Munno, di 80 anni, è morta in un incidente stradale verificatosi lungo il vecchio tracciato della statale 106 in contrada "Tarianni" di Amendolara. Due i mezzi coinvolti nell'impatto: una Fiat 126, sulla quale viaggiava la donna, e un furgone. A seguito della collisione tra i due mezzi, avvenuta per cause che sono in corso di accertamento, la Fiat 126 è finita fuori strada. Ferito lievemente il conducente del furgone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio insieme ai colleghi della stazione di Roseto Capo Spulico che hanno provveduto a fare i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari che si sono occupati della messa in sicurezza del sito e dei due mezzi coinvolti. (ANSA).