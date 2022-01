Quirinale:Calabria, il 13 scelta delegati voto in Parlamento

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 04 GEN - Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato per il 13 gennaio dal presidente, Filippo Mancuso, per la scelta dei tre delegati per il voto in Parlamento in seduta comune, fissata per il 24 gennaio, per l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'elezione dei delegati rappresenta l'unico punto della seduta del Consiglio regionale, il cui inizio è fissato per le 11.

I delegati saranno due per la maggioranza di centrodestra ed uno per l'opposizione, composta da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, de Magistris presidente e Gruppo Misto. (ANSA).