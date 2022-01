Covid:in Calabria 1.073 contagi,+11 ricoveri in area medica

(ANSA) - CATANZARO, 03 GEN - Sono 1.073 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 9.052 tamponi eseguiti e un tasso di positività dimezzato: dal 21,12 di ieri all'11,85%. Cinque i decessi, stesso dato di ieri, che portano il totale delle vittime a 1.635. Salgono di 11 i ricoveri nei reparti ordinari(323), uno in più nelle terapie intensive (29).

I guariti sono 94.870 (+368) e 18.337 (+700) gli attualmente positivi; gli isolati sono 17.985 (+688).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta ad 1.691.194..

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 114.842.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 2.564 (52 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.503 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.876 (12.700 guariti, 176 deceduti); Cosenza: casi attivi 4.831 (96 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.357 (28.621 guariti, 736 deceduti); Crotone: casi attivi 992 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 965 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.632 (9.502 guariti, 130 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 6.568 (138 in reparto, 13 in terapia intensiva, 6.417 in isolamento domiciliare); casi chiusi 35.146 (34.680 guariti, 466 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 3.143 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.133 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.059 (7.942 guariti, 117 deceduti). (ANSA).