Covid: Calabria, aumentano ancora contagiati, sono 1.604

(ANSA) - CATANZARO, 30 DIC - Si mantiene critica la situazione dei contagiati per Covid in Calabria. Oggi le persone alle quali è stato riscontrato il virus sono 1.604 (ieri erano state 1.590), a fronte di 8.263 tamponi effettuati, con il totale che raggiunge quota 1.647.785. Il tasso di positività aumenta dal 12,44% al 19,41. I nuovi decessi sono 9 (totale 1.610). Diminuiscono di 8 unità i ricoveri nei reparti di area medica (dato complessivo 305), mentre restano stabili quelli nelle rianimazioni, fermi a 28. I guariti sono 332 (93.506) gli attualmente positivi 14.577 (+1.263) e le persone isolate a domicilio 14.244 (+1.271). Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid 19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 1.913 (48 in reparto, 9 in terapia intensiva, 1.856 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.676 (12.501 guariti, 175 deceduti) - Cosenza: casi attivi 4.015 (95 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.911 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.273 (28.549 guariti, 724 deceduti) - Crotone: casi attivi 779 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 753 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.487 (9.360 guariti, 127 deceduti) - Reggio Calabria: casi attivi 5.513 (126 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.377 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.443 (33.984 guariti, 459 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 2.194 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.805 (7.690 guariti, 115 deceduti). (ANSA).