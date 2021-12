Covid:in Calabria nuovo record contagi(1.590),balzo ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 29 DIC - Nuovo record di positivi in Calabria: sono 1.590 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 12.777 tamponi eseguiti e il tasso che dal 9,51 sale al 12,44%.

Sei i decessi - cinque nel Cosentino: due dei quali avvenuti ieri e gli altri 31 ottobre, il 12 novembre e il 13 dicembre scorsi, e uno nel Reggino - che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.601. Aumenta anche la pressione sulle strutture ospedaliere: 18 sono i nuovi ricoverati nei reparti di area medica( 313) e quattro nelle terapie intensive (28). I guariti sono 302 (93.174) mentre gli attualmente positivi 13.314 (+1.282); gli isolati sono 12.973 (+1.260).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.639.521. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 108.089.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: Casi attivi 1.800 (47 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.743 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 12.586 (12.411 guariti, 175 deceduti); Cosenza: Casi attivi 3.818 (96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.713 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 29.252 (28.533 guariti, 719 deceduti); Crotone: Casi attivi 694 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 672 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.429 (9.303 guariti, 126 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 5.283 (126 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.148 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 34.304 (33.847 guariti, 457 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.580 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.558 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.772 (7.658 guariti, 114 deceduti).

