COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 29 DIC - Impennata record di positivi in Calabria e pressione in ulteriore aumento negli ospedali nel giorno in cui il presidente della Regione ha ufficializzato la nomina di Agostino Miozzo, medico ed ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico, a consulente per la sanità. Sono 1.590 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore con 12.777 tamponi eseguiti e il tasso che dal 9,51 è salito al 12,44%. Sei i decessi, tre dei quali avvenuti mesi e settimane addietro. Non si allenta la presa sui presidi ospedalieri: 18 i nuovi ricoveri nei reparti di area medica (313) e quattro nelle terapie intensive (28).

Su incarico del presidente Roberto Occhiuto e della giunta, Agostino Miozzo, con un passato al Dipartimento nazionale della Protezione civile si occuperà, in Calabria, di riorganizzazione del sistema regionale di emergenza urgenza, supporto strategico su protocolli innovativi di intervento sanitario a distanza (telemedicina) e delle attività di contrasto all'emergenza pandemica derivante dalla diffusione del covid-19, anche in ambiente scolastico.

A fronte della crescita molto rapida dei contagi, con particolare riguardo alla popolazione giovanile, già in diversi centri della regione i sindaci stanno adottando provvedimenti di chiusura. Nel vibonese i primi cittadini di Filadelfia e Filogaso hanno emanato delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura di attività commerciali (ad eccezione del servizio da asporto consentito dalle 20 alle 5 del mattino seguente).

Sospesi mercati settimanali e vietate cerimonie varie come feste di compleanno, ricorrenze e simili in cui sono previsti assembramenti di persone. Sempre nel Vibonese l'Azienda sanitaria provinciale ha reso noto di avere potenziato il servizio di tracciamento adottando un nuovo modello organizzativo per ottimizzare la risposta al numero crescente di positivi. (ANSA).