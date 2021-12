COVID: Il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 28 DIC - E' possibile che sia una conseguenza del forte aumento dei tamponi effettuati, passati dai 6.245 di ieri a 11.469. Fatto sta che in Calabria è stato registrato un sensibile incremento dei contagi per Covid, che hanno sfondato oggi il "muro" dei mille (esattamente 1.091), mentre ieri si erano fermati a 484.

Si riduce della metà, invece, il numero dei decessi. Ne sono stati registrati 4, mentre ieri erano stati 8, con il totale che raggiunge quota 1.595. Notizie confortanti per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie intensive. Oggi, infatti, non ne vengono segnalati ed il dato complessivo resta fermo a 24. Aumentano di 2 unità, invece, i ricoveri nei reparti di area medica.

Tra i nuovi positivi ci sono il sindaco di Francavilla Angitola, nel Vibonese, Giuseppe Pizzonia, ed il parroco di Vazzano, don Ottavio. A rendere noto quest'ultimo caso é stato il sindaco del centro del Vibonese, Enzo Massa, aggiungendo che é stata effettuata la sanificazione della Chiesa matrice, con conseguente annullamento delle messe che erano in programma nella giornata odierna. "Sarà premura del nostro parroco - ha detto ancora il sindaco Massa - provvedere alla sua sostituzione per le future celebrazioni, fino ad avvenuta guarigione.

Nell'occasione porgiamo a don Ottavio, a nome di tutta la comunità, i più sinceri auguri per una rapida ripresa". C'è apprensione, inoltre, a Filadelfia, sempre nel Vibonese, dove sono risultate positive circa 50 persone che avrebbero partecipato ad alcuni eventi all'interno di esercizi pubblici.

Vista la situazione, il personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha eseguito decine di tamponi molecolari utilizzando una postazione nel palazzetto dello sport.

C'è infine da segnalare la situazione nella Tonno Callipo di volley, che milita nel campionato Superlega. E' stato registrato, infatti, il terzo caso di positività tra i giocatori. Si tratta di un altro atleta della prima squadra che va ad aggiungersi agli altri due casi già accertati la scorsa settimana. "Va segnalato, comunque - ha reso noto la società - che i giocatori risultati positivi sono asintomatici e stanno bene". (ANSA).