Covid: Calabria; balzo dei contagi, da 484 a 1.091

(ANSA) - CATANZARO, 28 DIC - Balzo in avanti dei contagi da Coronavirus in Calabria, passati dai 484 di ieri a 1.091 (dato complessivo 106.499). Un dato che si collega al consistente numero di tamponi effettuati, che hanno registrato un incremento di 11.469 (ieri erano stati 6.245) , con il totale che raggiunge quota 1.626.744. Il tasso di positività aumenta dal 7,75% al 9,51. Ci sono 2 ricoveri in più nei reparti di area medica (totale 295), mentre restano stabili a 24 quelli nelle rianimazioni. I decessi sono 4, la metà rispetto a ieri. I guariti sono 92.872 (+179), gli attualmente positivi 12.032 (+908) e le persone in isolamento 11.713 (+906). Sono questi i dati giornalieri relativi alla situazione in Calabria dell'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 1.559 (49 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1.502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.542 (12.367 guariti, 175 deceduti) - Cosenza: casi attivi 3.682 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.583 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.227 (28.513 guariti, 714 deceduti) - Crotone: casi attivi 618 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 598 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.373 (9.247 guariti, 126 deceduti) - Reggio Calabria: casi attivi 4.843 (113 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.722 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.146 (33.690 guariti, 456 deceduti) - Vibo Valentia: casi attivi 1.201 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.179 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.748 (7.634 guariti, 114 deceduti). (ANSA).