Covid:Calabria;24 ricoveri in più area medica,-5 intensive

(ANSA) - CATANZARO, 27 DIC - Ci sono 24 ricoveri in più per Covid in Calabria nei reparti di area medica, con il totale che raggiunge quota 293, mentre diminuiscono di 5 quelli nelle rianimazioni (totale 24). Ci sono poi 8 nuovi decessi: 4 a Cosenza, 2 a Reggio e uno ciascuno a Catanzaro e Crotone. I contagi toccano quota 484 (totale 105.408), con un aumento di 163 casi rispetto a ieri, a fronte di un numero di tamponi effettuati tornato a livelli normali, 6.245, dopo il record negativo di ieri, quando erano stati appena 2.470 (totale 1.615.275). Si riduce, dal 13% al 7,75, il tasso di positività.

I guariti sono 92.693 (+266) , gli attualmente positivi 11.124 (+210) e le persone in isolamento 10.807 (+191). Questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria e riportati nel Bollettino quotidiano diramato dalla Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: - Catanzaro: casi attivi 1.423 (51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.366 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.491 (12.316 guariti, 175 deceduti).

- Cosenza: casi attivi 3.631 (91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.532 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.177 (28.465 guariti, 712 deceduti).

- Crotone: casi attivi 550 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 532 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.332 (9.206 guariti, 126 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 4.375 (111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4.254 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.138 (33.684 guariti, 454 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 1.050 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.028 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.715 (7.601 guariti, 114 deceduti). (ANSA).