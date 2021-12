Covid: Sindaco Calabria,da oggi siamo in "zona arancione"

Il comune di Morano da oggi fino al prossimo 9 gennaio compreso è "zona arancione". A disporlo, in via precauzionale e cautelativa, è stato il sindaco, Nicolò de Bartolo, con una propria ordinanza contigibile e urgente emessa nella tarda serata di ieri.

Una decisione, quella dell'istituzione della zona arancione, dovuta "al progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica". Con l'istituzione della zona arancione il primo cittadino di Morano, oltre alle prescrizioni previste dalla zona arancione, ha altresì di vietato, per il periodo di vigenza dell' ordinanza, tutte gli eventi e le feste in piazza e/o all'aperto; tutti gli eventi e feste al chiuso assimilabili alle attività delle discoteche e locali da ballo