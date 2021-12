COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 DIC - Non si ferma la corsa dei contagi in Calabria. Sono 705 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore con 11.711 tamponi (il numero più alto di test giornalieri eseguiti finora probabilmente per la coincidenza con il rientro dei residenti fuori regione per le festività natalizie) e il tasso che, dal 7,46 è sceso al 6,02%. Cinque i decessi, tre a Cosenza e due a Reggio Calabria, che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.572.

Tregua per gli ospedali: stabili le terapie intensive (28) e calo di un'unità tra i ricoverati nei reparti di cura, 255.

L'Istituto superiore di sanità classifica la Calabria a rischio moderato ma la colloca anche tra le cinque realtà territoriali italiane con "alta probabilità di progressione a rischio alto".

A Morano, comune alle pendici del Pollino, il sindaco Nicolò de Bartolo, ha disposto l'istituzione della zona arancione a causa del "progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica".

Vietati dunque, fino al 9 gennaio compreso, tutte gli eventi e le feste in piazza e/o all'aperto; tutti gli eventi e feste al chiuso assimilabili alle attività delle discoteche e locali da ballo".

Nemmeno a Natale, però, si ferma la campagna di immunizzazione.

A Catanzaro anche domani il punto vaccinale 'De Lellis' dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio del capoluogo sarà aperto per consentire alla popolazione di proteggersi per mezzo del vaccino anti Sars Cov-2.

Dal suo ufficio al dodicesimo piano della Cittadella regionale di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha inviato, tramite in un video su Facebook, gli auguri a tutti i calabresi, soprattutto ai bambini. "Ci siamo occupati anche dell'unità di crisi - ha detto - sul Covid e degli ultimi adempimenti per fare ripartire gli ospedali in Calabria non solo per il Covid ma per curare i calabresi come devono". (ANSA).