Covid: cinque decessi e 705 contagi in Calabria, tasso al 6%

(ANSA) - CATANZARO, 24 DIC - Cinque decessi e contagi ancora su livelli alti in Calabria: sono 705 i nuovi positivi, ieri erano 691, riscontrati nelle ultime 24 ore con 11.711 tamponi (il numero più alto di test giornalieri eseguiti finora probabilmente per la coincidenza con il rientro dei residenti fuori regione per le festività natalizie) e il tasso che, dal 7,46 è sceso al 6,02%. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 1.572. Stabili le terapie intensive (28) e calo di un'unità tra i ricoverati nei reparti di cura, 255. I guariti sono 92.083 (+309) e gli attualmente positivi 10.015 (+391) mentre i soggetti in isolamento 9.732 (+392).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.595.418. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 10.3670.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro casi attivi 1236 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1179 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12437 (12263 guariti, 174 deceduti); Cosenza: casi attivi 3405 (90 in reparto, 11 in terapia intensiva, 3.304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29076 (28371 guariti, 705 deceduti); Crotone: casi attivi 520 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 506 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9316 (9192 guariti, 124 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 3854 (91 in reparto, 10 in terapia intensiva, 3753 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33729 (33283 guariti, 446 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 908 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 898 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7666 (7553 guariti, 113 deceduti). (ANSA).