Droga: trasportava 7,5 chili di marijuana, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 23 DIC - Personale della Squadra mobile di Crotone ha arrestato un giovane sorpreso a trasportare in auto 7,5 chili di marijuana. Il giovane, alla vista delle pattuglie della Polizia ha cercato di fuggire ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato all'altezza di una rotonda sulla statale 106.

Nel corso della perquisizione nell'abitacolo e nel bagagliaio della vettura, gli agenti hanno trovato la marijuana, imballata in grosse buste di plastica.

L'ingente quantitativo rinvenuto, ha indotto a perquisire anche il domicilio del fermato dove sono stati trovati 60 grammi di hascisc, bilancini di precisione e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio. (ANSA).