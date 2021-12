Ruba in chiesa cassetta offerte dei fedeli, denunciato

(ANSA) - SAN GIORGIO MORGETO, 22 DIC - Era entrato in chiesa fingendosi un fedele desideroso di dedicarsi ad un momento di preghiera ma, rimasto solo e assicurandosi di non essere visto, si è avvicinato alla bussola contenente le offerte per gli indigenti sradicando la cassetta per poi allontanarsi. E' accaduto a San Giorgio Morgeto dove un 46enne è stato individuato e denunciato per furto dai carabinieri.

A rendere possibile l'identificazione del responsabile del furto sono state le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo all'interno della chiesa e le indagini avviate dai militari nell'immediatezza dei fatti.

Durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo che risiede a Siderno ha permesso di trovare la bussola delle offerte nascosta fra gli utensili da cucina, è stata infatti rinvenuta dai militari proprio la bussola delle offerte rubata dalla chiesa di Maria SS. Assunta di San Giorgio Morgeto.

La cassetta con il denaro raccolto è stata consegnata dai carabinieri al parroco della chiesa matrice del comune del reggino, don Antonio Sorrentino. (ANSA).