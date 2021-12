Incendio in abitazione nel crotonese,soccorse 5 persone

(ANSA) - COTRONEI, 22 DIC - Era libero dal servizio ma è subito intervenuto soccorrendo e portando in salvo quattro persone che si trovavano all'interno di un appartamento di Cotronei dove poco prima era divampato un incendio. E' stato proprio un vigile del fuoco, che risiede nel comune della provincia di Crotone, a rendersi conto del fumo che fuoriusciva da un appartamento sulla via principale del paese e ad allertare immediatamente i colleghi attraverso la centrale operativa.

Davanti alla situazione di concreto pericolo, aiutato da altri due cittadini, il vigile del fuoco è entrato nell'abitazione riuscendo a soccorrere e mettere in salvo le quattro persone che si trovavano all'interno. Un'altra persona è stata soccorsa dalla squadra di vigili del fuoco arrivata nel frattempo dal distaccamento di Petilia Policastro. L'intervento, anche con il supporto di un'autoscala inviata dalla centrale di Crotone, ha consentito di evitare il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine. Le persone soccorse sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. (ANSA).