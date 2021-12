Droga: trovato con hascisc e marijuana, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 22 DIC - Un 50enne crotonese è stato arrestato dalla polizia per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Questura di Crotone, in servizio di controllo del territorio, hanno visto un'auto viaggiare ad alta velocità sulla statale 106 ed hanno fermato la vettura. Insospettiti dalla condotta del conducente, hanno deciso di procedere a perquisizione personale e veicolare. A questo punto l'uomo ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un involucro in cellophane contenente oltre 50 grammi di hascisc.

i poliziotti hanno quindi esteso il controllo anche all'abitazione dell'uomo, trovando altri 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana nascosti nell'armadio della stanza da letto. (ANSA).